Ewan McGregor: «Vedrete un Obi-Wan Kenobi mai visto prima»

Venerdì 27 Maggio 2022, 16:53

Anaheim, Los Angeles, dopo due anni di stop torna la celebrazione dei fan della saga di Guerre Stellari, in cui è stata presentata in anteprima mondiale anche la serie che segna il ritorno di Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi: «Vedremo una transizione fra quello della prima trilogia alla seconda, è un percorso interessante da interpretare, un percorso più oscuro e in cui abbiamo avuto modo di mostrare le fragilità di un essere umano scosso dal peso delle sue azioni».

La serie segna anche l’atteso ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.



Disponibili dal 27 maggio i primi due episodi, gli altri quattro arriveranno con cadenza settimanale.

(Servizio a cura di Eva Carducci)