Isola dei Famosi, in Spagna sarà condotta da una modella creata con l'IA

Alba Renai sarà la nuova presentatrice dell'Isola dei Famosi spagnola. Fin qui niente di strano se non fosse per un dettaglio: non esiste. La bellissima modella è stata creata con l'intelligenza artificiale. Nel suo profilo Instagram compare si presenta in foto scattate in tutto il mondo con lunghi capelli castani e occhi scuri.



Tra l'hashtag #virtualinfluencer e la parte finale del suo cognome (AI) si intendeva che fosse una creatura nata dall'intelligenza artificiale.

I telespettatori però non hanno particolarmente gradito questo cambio di rotta commentando: "State attenti che l'intelligenza artificiale può creare anche format tv, che vergogna!", o altri come: "Ma siete seri?".