"Io e lei", la nuova stagione della serie con Carolina Crescentini che racconta la vita di grandi artiste del secolo scorso

Specchiarsi in un’artista che si ama, perché sembra che riesca a dare volto e parola all’inconscio; cercare di conoscerne l’umanità, la fragilità, oltre l’apparenza della vita artistica e del successo. È questa la chiave di racconto di "Io e lei", la serie che propone un nuovo modo per entrare nella personalità delle grandi artiste che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. In esclusiva su Sky Arte da oggi martedì 14 febbraio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, la nuova stagione di IO e LEI va alla scoperta, in cinque puntate, della vita e delle opere di Gabriella Ferri, Giulietta Masina, Tina Modotti, Elsa Schiaparelli e Isadora Duncan.

A raccontare queste donne, cinque diverse attrici italiane, ciascuna sulle tracce del personaggio da interpretare. Tra camerino e palco, trucchi, costumi, materiali d’archivio, le attrici si immergono nello studio e nelle prove, incontrando esperti e visitando luoghi simbolo, fino ad arrivare all’interpretazione di alcuni passaggi fondamentali della biografia dell’artista. Gli episodi seguono Carolina Crescentini, Camilla Filippi, Cristiana Dell’Anna, Valeria Bilello e Sonia Bergamasco nel loro percorso artistico e umano per entrare nei panni, ma soprattutto nel cuore, di alcune tra le più grandi artiste del Novecento. A metà tra il documentario e la fiction, tra il backstage e la messa in scena, tra la ricerca e la realizzazione, Io e lei è un viaggio nell’ intimità di donne che hanno fatto dell’arte la loro vita e che grazie all’arte della recitazione sarà possibile far rivivere.

