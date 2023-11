I Leoni di Sicilia, Genovese dirige lo speciale con i protagonisti in versione contemporanea

In occasione del rilascio degli episodi conclusivi della serie originale italiana ‘I Leoni di Sicilia’, Disney+ rende disponibile anche un contenuto speciale. Il video, diretto da Paolo Genovese regista anche della serie, immagina come sarebbero i personaggi della serie, tratti dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, se vissuti ai giorni nostri. I membri della famiglia Florio e altri personaggi sono, dunque, ritratti in abiti moderni mentre svolgono attività quotidiane. Tra queste, scattare selfie, guidare auto di lusso e persino fare surf. Il tutto in una Palermo contemporanea. Credits Ufficio Stampa