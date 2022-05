How I Met Your Father, arriva lo spinoff della serie cult

Nel pilot di How I Met Your Father, spin-off della serie cult di inizio millennio How I Met Your Mother, è cambiato tutto. I primi quindici minuti dello show analizzano infatti il riflesso culturale, e generazionale, dei nostri tempi. Dalle corse su Uber (e non i classici taxi), agli appuntamenti presi con sconosciuti sulle app virtuali. Sconosciuti davvero? In un mondo in cui si fa fatica a connettersi dal vivo, vuoi anche per i due anni di piena pandemia che stiamo ancora vivendo, sempre più persone prediligono una frequentazione online. Sugli effetti della traduzione di quel rapporto nella vita reale, e sui disagi e le ansie dei millennials è incentrata la serie con protagonista Hillary Duff, in arrivo su Disney+ dall’11 maggio. (Servizio a cura di Eva Carducci)