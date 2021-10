Giuliano Crupi, il nuovo singolo "Filtro": un inno alla libertà di essere autentici

Essere autentici, senza filtri sia sui social che nella vita vera, oggi è un atto rivoluzionario, un segno di grande coraggio che ci permette di essere liberi dal giudizio altrui. Di questo parla “Filtro”, il nuovo singolo di Giuliano Crupi, tra i più ispirati e autentici esponenti dell’attuale scena cantautorale italiana. Il brano, fruibile su tutte le piattaforme digitali, streaming e download da venerdì 29 ottobre, pone l’accento sulla nostra fragilità in quanto esseri umani fallibili e vulnerabili e vuole sottolineare quanto ci renda liberi non camuffarci a tutti i costi mostrando in realtà chi non siamo. Solo così ritroveremo il nostro tempo, il nostro respiro e la bellezza di un tramonto che non per forza va condiviso. A questo proposito Giuliano Crupi sottolinea: «Quando ho scritto “Filtro”, stavo lavorando a un’altra canzone. Ero seduto al piano e mi è arrivato di getto l’incipit del ritornello “e con le mani avanti e con il cuore indietro”. Da subito ho avuto chiara l’importanza del messaggio perché oggi, nell’epoca delle strategie emotive, tendiamo a mettere le mani avanti trattenendo il cuore indietro, anziché l’esatto opposto. Oggi non sono più solo le notizie ad essere fake, è fake ciò che mostriamo sui social, ciò che mettiamo “in vetrina”, ciò che vendiamo di noi stessi. Tutto per conquistare like e followers, per avere facili e veloci consensi. Tutto per piacere in modo strategico a discapito dell’autenticità, insomma siamo perennemente "connessi a mille stimoli e sconnessi dentro”». Parte da questo concetto l’idea dell’art work della copertina e del videoclip, quest’ultimo diretto da Federico Falcioni con la partecipazione dell’attrice Rossella D’Andrea. “Filtro” si arricchisce inoltre della produzione artistica di Francesco Valente (Lucio Dalla, Niccolò Fabi, Tiromancino, Max Gazzè, Riccardo Sinigallia e tanti altri).