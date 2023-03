Minà, Milly Carlucci: «Ora gli sia tributato giusto riconoscimento»

"Gianni è stato un pezzo importantissimo della mia vita perché insieme a lui ho avuto un'importante esperienza professionale, con Blitz e prima ancora L'altra domenica, quindi ci conosciamo da tutta la vita".

Così Milly Carlucci ha ricordato il giornalista e amico Gianni Minà alla camera ardente in Campidoglio a Roma.

"Un uomo straordinario per cultura, umanità, empatia, ci ha lasciato tante cose che sono dichiarazioni d'amore al suo mestiere, si definiva un cronista di quelli che vanno in giro a consumarsi le scarpe, ed era vero: partiva per viaggi incredibili per incontrare persone e convincerle a fare un'intervista magari cinque mesi dopo. Spero che almeno ora gli venga tributato quel riconoscimento che negli ultimi anni gli è un po' mancato", ha aggiunto.