I concorrenti della casa del Gf Vip stanno preparando una coreografia di Natale che quasi sicuramente verrà messa in scena nella prossima puntata in diretta su Canale 5. Ma c'è un piccolo incidente per Manila: imprevista le reazione di Carmen.

