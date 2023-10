Festa del Cinema di Roma, Zucchero presenta il primo documentario sulla sua carriera

La leggenda del blues Zucchero alla Festa del Cinema di Roma per presentare il primo documentario sulla sua lunghissima carriera. Con la regia dell'esordiente Michele Riondino "Sugar" Fornaciari ripercorre per la prima volta per il cinema le tappe della scalata al successo mondiale dalla provincia di Reggio Emilia dove è nato ai palchi di tutto il mondo che ha diviso con artisti del calibro di B.B. King, Luciano Pavarotti , Paul Young ed Eric Clapton. Nelle immagini il momento del "photocall" all'Auditorium Ennio Morricone, sede del festival romano. (LaPresse)