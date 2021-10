Jessica Chastain a Roma per Gli Occhi di Tammy Faye: «Dopo questo ruolo sono pronta, sto girando un musical»

«Al momento sto prendendo lezioni di canto perché sto per iniziare a girare un musical su George Jones e Tammy Wynette. Sarà una serie sarà una serie con Michael Shannon. Quindi ci saranno altre canzoni, dopo queste di Tammy Faye, nella mia carriera. Non mi sento a mio agio a cantare, ma mi sto spronando a fare cose che non mi fanno sentire a mio agio, ma mi sforzo sempre a uscire dalla comfort zone» racconta Jessica Chastain, ospite della giornata d’apertura della Festa del cinema di Roma, dove ha portato il film che la vede protagonista e in veste di produttrice: Gli occhi di Tammy Faye.

Nel corso degli anni ’70 e ’80, la telepredicatrice evangelista Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, entrambi di umili origini, crearono la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose al mondo e un parco a tema cristiano. Idolatrata dal pubblico per il suo messaggio di amore, compassione e gioia, Tammy Faye diventò una sorta di leggenda per le sue ciglia finte, il suo modo di cantare e la voglia di accogliere persone di ogni estrazione sociale. Tuttavia, non ci volle molto prima che irregolarità finanziarie, infidi rivali e scandali provocassero la caduta dell’impero che tanto brillantemente i due coniugi erano riusciti a costruire.

Il film arriverà prossimamente al cinema distribuito dalla Walt Disney Company Italia

(Servizio a cura di Eva Carducci)



