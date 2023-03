Eros Ramazzotti e l'intervista a Mixer nel 1986: «Ecco cosa voglio da una donna»

Catherine Deneuve, Pippo Baudo ed Eros Ramazzotti sono i protagonisti della decima puntata di MIXER – Vent’anni di televisione, in onda giovedì 23 marzo in seconda serata su Rai3 – e mercoledì 29 marzo in prima serata su Rai Storia – dove continua il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità.

Si parte con il Faccia a faccia del 1988 con Catherine Deneuve: l’icona della bellezza francese si racconta in modo intimo e combattivo, tra pubblico e privato, parlando della sua bellezza, della sua paura del palcoscenico, delle sue piccole manie, del rapporto coi figli e con i grandi del cinema come Truffaut e Mastroianni.

Per la pagina della musica nel 1986 Stefania Casini percorre con Eros Ramazzotti il quartiere romano dove il giovane cantautore è cresciuto e si è formato e da dove è partito per una grande carriera internazionale. Tra le testimonianze di vecchi amici, la nuova stella della musica italiana affronta temi come le difficoltà e le opportunità della periferia, il suo genere di musica preferita, la sua tipologia di donna ideale e come nascono le sue canzoni.

Segue lo storico Faccia a faccia nel 1989 con Pippo Baudo, in cui racconta senza filtri il suo addio alla Rai, spiegando il motivo per cui decise di andarsene e difendendosi dall’accusa di essere un traditore per il suo approdo nella televisione commerciale di Berlusconi fino al complesso ritorno nelle reti del servizio pubblico. Nell’intervista Baudo riflette anche sul potere e sui suoi pericoli, per poi parlare del futuro della televisione e del suo giudizio su Berlusconi.

Chiudono la puntata i Mixerabili con gli sketch, fra gli altri, di Syusy Blady, Patrizio Roversi e Vito (Stefano Bicocchi).