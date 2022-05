Elisa promuove la raccolta fondi ‘Music For The Planet’ per la messa a dimora di nuovi alberi

Mettere a dimora nuovi alberi è l’obiettivo della raccolta fondi promossa da Elisa con Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente. L’iniziativa rientra in ‘Music For The Planet’ che vede la cantautrice in campo tra musica, ecologia e sensibilizzazione al cambiamento climatico. E il progetto green accompagnerà i prossimi impegni live dell’artista, che venerdì 6 maggio pubblica il singolo ‘Litoranea’ esce nella versione inedita con Matilda De Angelis, attrice già vincitrice di un David di Donatello. Il brano inaugura, dunque, una stagione caldissima per Elisa, protagonista di un progetto che mette al centro il pianeta. Oltre trenta tappe che toccheranno venti regioni e tre grandi appuntamenti con ospiti all’Arena di Verona. Foto Kikapress – Ufficio Stampa / Music: «Perception» from Bensound.com

