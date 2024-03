Eiza Gonzalez e il cast de “Il problema dei 3 corpi”: «Non crederete ai vostri occhi»

Dagli sceneggiatori de Il Trono di Spade la serie affronta il modo in cui la scienza possa tradirci nella comprensione del mondo, inclusa la religione, e su come l’umanità possa reagire difronte una minaccia aliena.

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni '60 riecheggia nello spazio e nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni geniali scienziati, parte di un gruppo molto affiatato, uniscono le forze con una detective imperterrita per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

La serie è interpretata da (in ordine alfabetico): Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) sono co-creators, executive producer e autori della serie in arrivo, solo su Netflix, a partire dal 21 marzo 2024.

(Servizio a cura di Eva Carducci)