Ed Sheeran e Elton John insieme con un singolo di Natale

Natale è il periodo delle sorprese. Ed Sheeran e Elton John uniscono i loro talenti in 'Merry Christmas', un singolo natalizio a finalità benefica. Tutti i ricavati, infatti, saranno devoluti alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation. Il pezzo, scritto da Ed Sheeran e Elton e prodotto da Steve Mac, è il risultato di un'amicizia che dura da più 10 anni e che li vede per la prima volta insieme in un singolo ufficiale. Foto: Kika Press - Music: 'Elevate' from Bensound.com

