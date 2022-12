Duran Duran, il lungometraggio per festeggiare l'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame in uscita dal 18 dicembre

A seguito dell’entrata della band nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame, durante la cerimonia presso il Los Angeles Microsoft Theater all’inizio di questo mese, il lungometraggio-documentario-concerto dei Duran Duran ha toccato 34 paesi in un vasto circuito cinematografico, tra cui il leggendario Dolby Theatre a Los Angeles e il Vue West End Theatre di Londra. Ora “A HOLLYWOOD HIGH” arriva finalmente a tutti tramite lo streaming Premium sulla piattaforma Veeps.

Da domenica 18 dicembre 2022 a lunedi 2 gennaio 2023 i fan di tutto il mondo potranno vivere l’esperienza dello show esclusivo dei Duran Duran registrato sul tetto di un edificio a Los Angeles. Avranno accesso inoltre a materiale inedito d’archivio, e a interviste esclusive, comodamente dalla propria casa, grazie ad una semplice visione premium ad alta definizione sulla piattaforma Veeps.com o tramite le app Veeps su Apple TV, Roku, iOS, e Android.

A Hollywood High sarà il primo show su Veeps in 4K / UHD, Dolby Digital & Atmos, e sarà sottotitolato. Veeps sarà quindi la prima piattaforma ad offrire Dolby Digital & Atmos — la qualità sonora più alta disponibile al cinema oggi. I biglietti per lo streaming sono acquistabili a € 20.61 qui: http://DuranDuran.veeps.com Oltre ai semplici biglietti per lo streaming, su Veeps sono disponibili anche pacchetti speciali che includono: un cappellino A Hollywood High, o una T-shirt, o un poster a edizione limitata, o una specialissima edizione limitata del programma del film, contenente un Flexi disc 2x7 inch con i brani ‘Ordinary World’ e ‘Tonight United’, il cui audio live è tratto dal film.