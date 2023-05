Che tempo che fa, Fabio Fazio 'spaventato' dal gesto in diretta di Anthony Hopkins: "Mamma mia"

Anthony Hopkins è stato ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa negli studi Rai. Durante l'intervista con Fabio Fazio, l'attore ha parlato della sua carriera, della sua dedizione e del suo metodo di lavoro. Ha condiviso anche alcune esperienze personali, tra cui il suo passato da studente non brillante e la sua determinazione nel riscattarsi. Hopkins ha riflettuto sul fatto che il destino delle nostre vite non è nelle nostre mani e ha condiviso il suo pensiero sul successo. L'attore ha invitato tutti a vivere il presente e ad apprezzare la vita. Durante lo scambio di battute, Fazio non ha potuto evitare di ricordare la sua interpretazione di Hannibal Lecter nel leggendario film "Il silenzio degli innocenti". "Mi fa paura ancora adesso solo a pronunciare il nome" ha affermato Fazio e Hopkins di tutta risposta, lo ha interpretato per un breve momento. "Mamma mia..." ha esclamato il conduttore. Foto: Kikapress Music: Korben