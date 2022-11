Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: torna MasterChef

Il posto che anticipa le nuove tendenze culinarie, il luogo dove nascono i trend che poi arrivano in tavola. MasterChef Italia riapre i battenti giovedì 15 dicembre su Sky e in streaming su NOW per una inedita e avvincente stagione, una lunga cavalcata carica di emozioni che porterà alla proclamazione del nuovo migliore chef amatoriale d’Italia: l’annuncio ufficiale della data di partenza arriva oggi, con il primo promo ufficiale. A selezionare i cuochi amatoriali più meritevoli, a guidarli prova dopo prova, in una corsa a ostacoli tra enigmatiche Mystery Box, sorprendenti Invention Test, appassionanti Skill Test e tesissimi Pressure Test il confermatissimo trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

A loro il compito di organizzare le prove e accompagnare gli aspiranti MasterChef episodio dopo episodio, in un percorso durante il quale la sfida sarà serrata e senza esclusione di colpi, ma soprattutto sarà intensissima la ricerca e lo studio degli ingredienti, da quelli tradizionali a quelli più innovativi. E proprio come si vede nel promo della nuova stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, nessuna paura nel portare ai fornelli delle postazioni ricette, tecniche e ingredienti impensabili fino a pochi anni fa. Se Antonino scommette sullo yuzu, agrume estremamente aromatico ricco di semi e vitamina C originario dell'Asia orientale, Giorgio punta tutto sul daikon, meglio conosciuto come “ravanello bianco giapponese”, mentre Bruno “tifa” per la radice di loto, radice commestibile dalle proprietà terapeutiche già popolarissimo tra Asia e Australia. Sulla scia di quanto successo nelle ultime edizioni, che hanno visto per protagonisti assoluti midollo di tonno, katsuobushi, per non parlare di tutte le tipologie di tuberi, piante originali e altre specialità presenti negli angoli più remoti del mondo. Ingredienti più o meno amati dai concorrenti nelle loro creazioni ai fornelli ma resi comprensibili al pubblico, che da allora ha acquisito familiarità con questi nomi. Quali saranno gli ingredienti più particolari (o assurdi) che saranno protagonisti della nuova edizione di MasterChef Italia? La campagna è ideata e prodotta dalla Sky Creative Italy.