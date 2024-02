Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo. La cantante lucana figlia d'arte ha trionfato con la sua 'La Noia'. Secondo posto per Geolier , che però ha chiuso in testa al televoto con il 60% delle preferenze, terzo posto per Annalisa. Boato in salata stampa quando è arrivato l'annuncio della vittoria di Angelina Mango (LaPresse)