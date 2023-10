Addio all'attore Burt Young, interpretò "Paulie" il cognato di Rocky

Burt Young, noto per il suo ruolo di Paulie Pennino nei film di Rocky , è morto a Los Angeles all'età di 83 anni. L'attore, di origini italo-americane, ha recitato in diversi film di successo, ottenendo anche una nomination all'Oscar. Ha iniziato la sua carriera teatrale e cinematografica negli anni '70, distinguendosi in ruoli legati al crimine. Young è stato una presenza costante nella saga di Rocky, con Sylvester Stallone, interpretando il ruolo del cognato del pugile Rocky Balboa. Il suo nome d'arte è un omaggio ai suoi attori e cantanti preferiti, Burt Lancaster e Neil Young.