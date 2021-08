Mariano Di Vaio: femminuccia in arrivo. Il video della love story con Eleonora Brunacci

Quarto bebè in arrivo per Mariano Di Vaio e sarà una bambina. Lo scopriamo insieme a lui in diretta social: sua moglie, Eleonora Brunacci, gli ha preparato una sorpresa a bordo piscina dove, insieme agli altri 3 figli, ha fatto esplodere un palloncino che ha rivelato il sesso della piccola. Coriandoli rosa per la coppia: dopo 3 maschietti, Nathan Leone (5 anni), Leonardo Liam (3 anni) e Filiberto Noah (1 anno), è il momento di una femminuccia. L'amore tra loro è sbocciato nel 2011, ma com'è andata? Come si sono conosciuti? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla storia d'amore tra Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci.