Guerra al Fentanyl, la droga degli zombi: la nuova frontiera delle sostanze sintetiche

La chiamano “la droga degli zombie”. Ma è detta pure “China girl”, perché è da lì, sotto la Grande Muraglia, che arrivano i componenti chimici usati per produrla illegalmente. E negli Stati Uniti, dove una dose si compra in strada per pochi dollari, in tre anni ha fatto più di 200mila morti. Più del triplo rispetto alla guerra del Vietnam. Si chiama Fentanyl la nuova frontiera delle droghe sintetiche. Si tratta di un oppioide che dovrebbe essere somministrato rigorosamente sotto prescrizione. Utile nel trattamento del dolore, ad esempio nei pazienti oncologici o terminali. In pratica l’effetto è lo stesso della morfina, ma fino a 100 volte più potente. E 50 volte in più dell’eroina, che infatti oltre Oceano sta già soppiantando. Il rischio, ora, è che la piaga si diffonda anche in Europa.

Fentanyl, guerra alla “droga degli zombie": le misure contro l’oppioide che negli Usa ha causato centinaia di migliaia di morti