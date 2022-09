Bebe Vio alle nozze di Tamberi: «Vai da tu moje»

Venerdì 2 Settembre 2022, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12:56

"Vai da tu moglie" dice Bebe Vio a Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto che ieri, 1 settembre ha sposato Chiara Bontempi. Il video condiviso sui social da Bebe Vio mostra un momento divertente della cerimonia che si è tenuta nella favolosa Villa Imperiale, sui colli di San Bartolo, a Pesaro.

Tamberi vince l'oro nel salto in alto agli Europei di Monaco: «Serata magica e adesso addio al celibato»

La cerimonia

Emozionatissima lei, abito di tulle bianco firmato Atelier Emé con profonda scollatura a V, bustino in pizzo, ampia gonna, guanti e un lungo velo a coprire il volto. Ma pure Gimbo, classico smoking scuro Armani, elegantissimo, capello sciolto, ha tradito un certo nervosismo, mentre leggeva la promessa scritta la sera prima, ispirandosi a Leopardi, come ha scritto sui social. Accanto alla sposa, sei damigelle, tutte in abito rosa con bouquet chiaro.

Una cascata di petali rosa è piovuta sugli sposi, dopo il “sì” pronunciato davanti al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha celebrato il rito civile, addolcito dai messaggi dei testimoni, tre per Gimbo (il fratello Gianluca e gli amici Massimo e Matteo) e uno per Chiara (il fratello minore Pierfrancesco), dei genitori e dei parenti. Quindi, il rito della sabbia, in cui gli sposi si sono giurati amore eterno, mescolando i granelli colorati.

Invitati vip

Una platea di star dello sport, da Marcell Jacobs a Filippo Tortu, da Mutaz Barshim - l’altista qatariota amicone di Gimbo - a Bebe Vio, da Simone Barontini al presidente del Coni Giovanni Malagò. Tra i quasi 200 invitati, anche la cantante Francesca Michielin.

Fonte: Instagram / @Bebevio