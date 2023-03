Instagram "senza canzoni", l'avvocato spiega il dietro le quinte: «Mancata trasparenza sui guadagni di Meta ha fatto saltare l'accordo»

L'avvocato Andrea Micciché svela il dietro le quinte dell'accordo mancato tra Siae e Meta che sta causando problemi ai creatori di contenuti nel social. La maggiorparte delle canzoni (quelle per cui la Siae detiene i diritti) risultano infatti "non disponibili" e non più utilizzabili sul social. L'avvocato esperto di diritto d'autore ci spiega il motivo.

"Mancata trasparenza sui guadagni di Meta ha fatto saltare l'accordo"

«La Siae concede diritti all'utilizzo di canzoni e opere dietro compenso di una tariffa che è commisurata all'utile che viene prodotto sfruttando quest'opera. L'accordo Siae - Meta è saltato perché non c'è stata alcuna trasparenza riguardo gli utili prodotti da parte della società che gestisce il social» ha spiegato l'avvocato.