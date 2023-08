Bambini sedentari a rischio infarto da adulti

Bambini sedentari in Italia: i dati

Uno studio dell'Università della Finlandia orientale ha rivelato che il tempo trascorso senza fare attività fisica da bambini è collegato a rischi cardiaci e cerebrovascolari in età adulta, indipendentemente dal peso e dalla pressione sanguigna. L'accumulo di ore di inattività fisica durante l'infanzia, come ad esempio il tempo trascorso davanti a dispositivi come smartphone e tablet, può raddoppiare il rischio di infarto o ictus da adulti. I risultati di questa ricerca saranno presentati al congresso annuale dell'European Society of Cardiology.In Italia, la sedentarietà è considerata un problema serio tra i giovani. Secondo i dati Istat sarebbero circache nel nostro Paese non praticano sport né attività fisica. I dati del sistema di sorveglianza "Okkio alla Salute" mostrano che, nel 2019, il 20,3% dei bimbi non ha svolto alcuna attività fisica il giorno precedente l'indagine; il 43,5% ha ancora la Tv nella propria camera da letto e il 44,5% trascorre più di 2 ore al giorno davanti a tv, tablet e cellulare. «Nel nuovo studio i ricercatori hanno rilevato che l'eccessiva sedentarietà, oggi molto diffusa nei bambini e negli adolescenti, appesantisce letteralmente il cuore - spiega Perrone Filardi - Studi precedenti condotti su adulti hanno dimostrato che un cuore più pesante aumenta le probabilità di infarto e ictus. Quindi, bambini e adolescenti dovrebbero muoversi di più per proteggere la loro salute cardiaca futura».Lo studio - prosegue la nota - è parte del progetto Children of the 90s dell'Università di Bristol, iniziato nel 1990/1991 ed è il primo ad aver indagato l'effetto cumulativo del tempo sedentario valutato attraverso l'utilizzo di smartwatch. In totale sono stati coinvolti 766 bambini, di cui il 55% femmine e il 45% maschi. All'età di 11 anni, ai partecipanti è stato fatto indossare per sette giorni uno smartwatch per tracciarne le attività. La stessa cosa è stata ripetuta poi a 15 anni e di nuovo a 24. I ricercatori hanno misurato il peso del ventricolo sinistro del cuore mediante ecocardiografia a 17 e 24 anni di età e i valori sono stati riportati in grammi rispetto all'altezza. In questo modo è stato possibile analizzare l'associazione tra il tempo sedentario tra gli 11 e i 24 anni e le misurazioni del cuore tra i 17 e i 24 anni, tenuto conto anche di altri fattori come età, sesso, pressione sanguigna, grasso corporeo, fumo, attività fisica e status socioeconomico.I dati indicano che a 11 anni i bambini erano sedentari per una media di 362 minuti al giorno, salita a 474 minuti al dì nell'adolescenza (15 anni) e a 531 minuti al giorno in giovane età adulta (24 anni). «Ciò significa - afferma Ciro Indolfi, past president della Sic - che il tempo trascorso in modo sedentario è aumentato in media di 169 minuti (2,8 ore) al giorno tra l'infanzia e la prima età adulta. I risultati dello studio mostrano che ogni minuto di tempo trascorso in modo sedentario dagli 11 ai 24 anni di età è associato ad un aumento di 0,004 grammi rispetto all'altezza (g/m 2) della massa ventricolare sinistra tra i 17 e i 24 anni di età. Se moltiplicato per 169 minuti di inattività aggiuntiva si arriva a un aumento giornaliero di 0,7 g/m 2, l'equivalente di un aumento di 3 grammi della massa ventricolare sinistra tra le misurazioni ecocardiografiche all'aumento di altezza medio». Uno studio precedente sugli adulti aveva rilevato che un aumento simile della massa ventricolare sinistra in sette anni è associato a un rischio raddoppiato di malattie cardiache, ictus e morte. «Nello studio i bambini sono risultati sedentari per più di sei ore al giorno e questo numero è aumentato di quasi tre ore al dì fino al raggiungimento dell'età adulta - concludono Perrone Filardi e Indolfi -. I risultati indicano che l'accumulo di tempo inattivo è correlato al danno cardiaco indipendentemente dal peso corporeo e dalla pressione sanguigna. I genitori dovrebbero quindi incoraggiare i bambini e gli adolescenti a muoversi di più e a limitare il tempo trascorso sui social media e sui videogiochi. Perché il modo in cui si trascorrono le giornate da piccoli può influenzare in maniera determinante la salute cardiaca futura».