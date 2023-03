Roma, l'incredibile fila per visitare il Pantheon: in centinaia in coda per l'ingresso gratis

Fila da record per visitare il Pantheon. Nella capitale questa mattina 5 marzo sono centinaia i turisti che si sono messi in fila per visitare il celebre monumento dell'antica Roma, complice il bel tempo e l'ingresso gratuito per tutti previsto per la prima domenica del mese.

La coda inizia davanti all'albergo Abruzzi e prosegue per oltre 50 metri facendo tutto il giro di piazza della rotonda intorno all'obelisco. Un'attesa che sicuramente avrà tempi che superano un'ora: per turisti e romani che hanno scelto questa giornata per visitare il monumento non resta che armarsi di pazienza.

Roma, turista aggredito al Colosseo: preso a pugni e rapinato da venditore abusivo