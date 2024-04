Piazza Tevere a filo d’acqua, dal degrado alla rinascita del mitico fiume di Roma

Quante volte siamo passati lungo gli argini del Tevere commentando lo stato di abbandono e degrado a cui è stato lasciato il fiume? E quante volte abbiamo immaginato una piazza a filo d’acqua, uno spazio pubblico riqualificato in ottica green e creativa in grado di ripensare il simbolo principale della Città eterna? L’associazione Tevereterno, presieduta da Rosario Pavia, e Fontana più stella dell’architetto Flaminia Bonifaci hanno concretamente ripensato all’area fluviale sotto Ponte Sisto in corrispondenza del murales di Kentridge e sono i promotori dell’iniziativa "Piazza Tevere a Filo d’Acqua", evento dell'11 maggio prossimo che mira così a dimostrare che è possibile creare uno spazio pubblico vivace, creativo e sostenibile lungo le rive del Tevere. Foto: Shutterstock/cortesia dell'artista Iginio De Luca via Ufficio Stampa - Musica: Korben