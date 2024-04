Il gruppo storico romano ha interpretato la cosiddetta benedictio urbi per le vie del centro in occasione del Natale di Roma. Partendo dalla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, legionari, vestali, matrone e altri personaggi sono arrivati davanti al Pantheon. Il tutto in vista del natale di Roma. Quest'anno la città compirà infatti 2777 anni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev