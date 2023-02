Roma, Gualtieri: «Completamento Metro C entro 2033»

(LaPresse) «Apriremo la stazione Venezia entro il 2030 ma in parallelo sarà in opera il cantiere di tutta la linea C. Noi contiamo che nel 2033 sia completata l'intera infrastruttura» così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del sopralluogo del cantiere della fermata della Metro C di Porta Metronia assieme al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "E questa è un'accelerazione importantissima. Con i cantieri in parallelo garantiremo più efficienza" ha aggiunto il primo cittadino della Capitale.

