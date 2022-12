Roma, il concerto di Capodanno non si farà più a Fori Imperiali: ecco la nuova location

Per le feste natalizie e l'ultimo dell'anno Roma è pronta ad ospitare milioni di persone che non perderanno l'occasione di visitare la città e divertirsi con le tante attrattive presenti. Dopo due anni di pausa torna il concerto di Capodanno con molti ospiti e musica fino a tarda notte. L'appuntamento del 31 dicembre 2022 era previsto ai Fori Imperiali, invece, dopo una serie di riunioni, si è arrivati ad una conclusione: l'evento cambia location. Il motivo è molto semplice: per l'occasione sono previste circa 50mila persone e la sede ai Fori Imperiali ne può ospitare soltanto 30mila. Così, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Bruno Frattasi, in accordo con l'amministrazione comunale, ha preso la decisione di considerare una nuova location. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

