A Roma il record italiano di aumento del caldo: in un decennio +1,7 gradi

EMBED





(LaPresse) "A Roma l'aumento del caldo è più marcato rispetto a tutti gli altri capoluoghi di regione italiani: la temperatura media del periodo 2011-2021 segna valori più elevati su Roma (17,7 gradi centigradi), in media rispettivamente +1,7 gradi rispetto al periodo 1981-2010". Lo riporta la proposta della Strategia di adattamento climatico di Roma Capitale, approvata dalla Giunta il 19 gennaio, e presentata oggi in Campidoglio. "Il territorio di Roma negli ultimi anni ha visto cambiamenti significativi delle temperature e delle precipitazioni - viene spiegato - i dati evidenziano una tendenza alla crescita della temperatura tra il 1971 e il 2021, con i valori più alti registrati nell'ultimo decennio". "Dobbiamo affrontare queste grandi sfide . Le priorità sono 4: difendersi da piogge e alluvioni, le ondate di calore e la risorsa acqua e di approvvigionamenti e la linea di costo. Roma ha un territorio a forte rischio idrogeologico, per questo dobbiamo intervenire. Servono 840 milioni di euro", dice Edoardo Zanchini, Capo dell'Ufficio clima di Roma Capitale.