Palazzo Barberini, il capolavoro ritrovato di Annibale Carracci: ricostruita la Cappella delle Meraviglie

Servizio di Laura Larcan - Video di Francesco Toiati

Le cronache dell'epoca, in quel 1610, la definiscono come una delle meraviglie di Roma. Tanto straordinaria quanto sconosciuta. Perché la Cappella Herrera della chiesa di San Giacomo degli spagnoli di piazza Navona non esiste più, distrutta nel 1830. Eppure qui, il genio che aleggia su tutti i dipinti murali è lui, Annibale Carracci, il grande artista bolognese che conquista la Roma dei papi.

Per scoprire che cos'era la Cappella Herrera, basta ora entrare a Palazzo Barberini, dove è stata incredibilmente ricostruita nelle stesse dimensioni con l'allestimento, come un titanico puzzle, degli affreschi originali che ne rivestivano le pareti. La cappella che deve il nome al potente e facoltoso banchiere castigliano, viene evocata con la ricomposizione degli affreschi nelle loro forme, tra i grandi pannelli delle pareti, gli ovali, le lunette, le tele trapezoidali, la rotonda semisferica sulla volta.