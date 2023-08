Funerali Michela Murgia, un lungo e commosso applauso accoglie il feretro della scrittrice

Un lunghissimo e commosso applauso ha accolto il feretro di Michela Murgia, all'arrivo in piazza del Popolo, dove nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (la Chiesa degli Artisti) si tengono i funerali della scrittrice e attivista morta all'età di 51 anni.

In tanti hanno voluto rendere omaggio alla scrittrice anche indossando una maglietta bianca e con cartelloni con la scritta "God save The Queer". In chiesa i figli d'anima di Michela Murgia e tanti amici e colleghi. Presenti tra gli altri Roberto Saviano, Concita De Gregorio , Elly Schlein, Sandro Veronesi e Lella Costa.

Celebra la funzione don Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004. Il sacerdote ha recentemente officiato anche i funerali di Gina Lollobrigida, Gigi Proietti, Andrea Purgatori, Maurizio Costanzo e, in passato, anche di Fabrizio Frizzi.