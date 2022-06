È sbarcato alle 10 a Ciampino con un volo privato il primo acquisto dell'estate giallorossa: Nemanja Matic. Ad attenderlo in aeroporto una ventina di tifosi per i primi selfie con il calciatore che arriva a parametro zero. Ora le visite mediche a Villa Stuart e poi a Trigoria per la firma sul contratto annuale da 4.2 milioni (bonus compresi) con opzione il secondo legato al raggiungimento del 50% delle presenze nella stagione 22-23