Incredibile effetto ottico a piazza San Pietro: la cupola si muove! Sono tanti gli effetti ottici generati dal cupolone di San Pietro, appositamente pensati da Gian Lorenzo Bernini per offrire una prospettiva uniforme. Un esempio è quello della fila di colonne che sembrano nascondersi. Ne esistono anche di meno note come quella che, grazie a un gioco di luci, dà l'illusione di cambiare il colore al gruppo di colonne della porta principale. Oltre alle illusioni ottiche meno note c'è l'incredibile effetto della cupola in movimento. Quando ci si trova al centro di Piazza San Pietro, dietro l'obelisco, e si guarda verso la facciata della basilica, si ha l'impressione che la cupola "si muova" insieme all'osservatore. Questo fenomeno è dovuto all'ingegnosa disposizione delle finestre della basilica, che, con i loro lati inclinati, creano un'illusione ottica di movimento. Anche se ci si sposta da destra a sinistra, la cupola sembra seguire lo sguardo. Rivolgendosi alla facciata si può notare che i tre elementi della Cupola di San Pietro, la sfera dorata sulla cima e le due pietre miliari degli archi, formano un triangolo. Si tratta di un triangolo molto particolare perché, a seconda del punto di osservazione, dovrebbe cambiare, eppure non accade.