Fiumicino, armato di cacciavite minacciava le vittime: preso rapinatore seriale

di Umberto Serenelli Stava terrorizzando da tempo i residenti nel comprensorio Isola Sacra il pregiudicato peruviano arrestato da una pattuglia della Compagnia della Guardia di Finanza di Fiumicino città. L’uomo, noto al le forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per essere un rapinatore seriale con una lunga sfilza di reati, si aggirava nelle principali strade isolane brandendo un cacciavite con cui minacciava gli abitanti a tal punto da costringerli a consegnare danaro o oggetti preziosi in loro possesso. Rapinata in strada, lungo via Doberdò, un’anziana signora alla quale è stata sottratta una catenina d’oro che indossava al collo. In occasione di un suo nuovo raid, lo straniero residente nella Capitale, scavalca va un muro di recinzione e accedeva nell’appartamento di un finanziere dove consumava l’ennesimo furto arrivando a minacciare di morte, con un grosso coltello, il figlio del militare che si trovava in casa con alcuni amici. Subito dopo si è dato alla fuga, ma questa volta però le urla dei ragazzi hanno catturato l’attenzione della pattuglia dei finanzieri, che per puro caso si trovava in servizio nella zona. In base alla descrizione del ladro, fatta dai derubati, i militari si sono messi sul le sue tracce e, in via Castagnevizza, è stato intercettato quindi in seguito e poi bloccato. Il 22enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato dai militari guidati dal capitano Davide Aquino, comandante della Compagnia di viale Traiano, e poi trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia.