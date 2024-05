"Su la Maschera: Musica in Piazza!!!" a Roma, lo spettacolo di ArteTerapia per la salute mentale

Ieri sera, il Teatro de’ Servi di Roma ha ospitato "Su la Maschera: Musica in Piazza!!!", uno spettacolo organizzato dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro. I partecipanti ai laboratori di ArteTerapia, musica e teatro, promossi dalla Fondazione per la salute mentale, si sono esibiti rivelando i loro segreti attraverso una speciale maschera. La serata è stata presentata dall'attrice Daniela Virgilio. Lo spettacolo, diretto da Roberto Baldassari e Marco Soricetti, ha coinvolto quasi 140 persone in un percorso di recupero e sostegno, dimostrando l'efficacia dell'arte e della musica nella cura del disagio mentale. Al Teatro de’ Servi “Su la maschera: musica in Piazza!!!”, in scena lo spettacolo della Fondazione Don Luigi Di Liegro