Sciopero Taxi, conducenti in corteo a Roma: cori contro Uber

Ha preso il via lo sciopero nazionale dei tassisti proclamato al termine dell'ultimo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da tutte le sigle. La protesta dura fino alle 22. A Roma i conducenti delle auto bianche hanno sfilato in corteo da piazza san Silvestro, precorrendo via del Tritone con fumogeni e trombette. Altri presidi sono previsti anche in altre città. (LaPresse)