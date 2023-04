Ardea, incendio nella trattoria "Dar Pagnotta" su via Ardeatina: il locale distrutto dalle fiamme

Ardea, un incendio doloso ha distrutto in nottata la nota trattoria "Dar Pagnotta" su via Ardeatina, danni ingenti provocati dalle fiamme nel locale veranda dove si mangia. Sul posto hanno lavorato diverse ore i pompieri di Pomezia e i carabinieri di Ardea e Anzio per le indagini e i rilievi del caso. Alcuni ignoti dopo aver infranto le finestre della trattoria sono entrati all'interno tra mezzanotte e l'una di questa notte e con materiale infiammabile hanno dato fuoco alla struttura.

Foto Luciano Sciurba