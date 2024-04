Nube nera su Roma e i Castelli, incendio ad Ardea: a fuoco discarica in disuso di gomme auto vecchie e altro materiale tossico (foto Luciano Sciurba)

Ardea: a fuoco dalle prime ore del mattino una discarica in disuso da molti anni di gomme di auto vecchie e altro materiale tossico, accatastato da molti anni in un terreno in via Montagnano di Ardea, con una nube nera visibile da tutto il Litorale, dai Castelli e da Roma. Cittadini di passaggio e residenti della zona segnalano un'aria irrespirabile che sta avvolgendo tutta l'area di via Ardeatina, Santa Palomba, con la nube tossica nera che si dirige verso la capitale dalle prime ore dell'alba. L'area interessata è vicino alla discarica di via Roncigliano, a pochi km da Ardea, Cecchina, Albano, Pavona, Pomezia e l'area industriale a cavallo tra i Castelli Romani e Torvaianica. "Un sito di stoccaggio rifiuti vari e speciali, chiuso da moltissimi anni, che i comitati cittadini e le associazioni ambientaliste avevano più volte segnalato come potenziale pericolo ambientale a forte rischio di incendio, non lontano dalla Eco X di Pomezia, andata a fuoco qualche anno fa, in una zona, la nostra già devastata da centinaia di discariche abusive e dall'inquinamento ambientale dovuto ad oltre 40 anni di presenza di decine di invasi della discarica di via Roncigliano, via Ardeatina, nel comune di Albano ", ha commentato un residente. Sul posto dalle 5 di questa mattina ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco di Pomezia, Roma e altri distaccamenti dei Castelli Romani, con mezzi speciali e il carro autorespiratori.

Foto Luciano Sciurba