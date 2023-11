Albero caduto a Roma, un testimone: «Aveva preso fuoco un anno fa»

(LaPresse) “Ci sono state segnalazioni, tante. Ad agosto sono venuti a tagliare gli alberi mentre quest’albero caduto è andato a fuoco circa due anni fa. Il tronco era tutto bruciacchiato. Accanto all’albero c’era un secchione e una macchina, una fiat 500 bianca, che è stata danneggiata dal fuoco. Ora i secchioni sono stati tolti”. Il racconto della morte della signora di 82 anni schiacciata da un albero caduto per il forte vento a via di Donna Olimpia, si arricchiscono di ulteriori dettagli interessanti. A quanto riportano diverse testimonianze verificate da La Presse e confermate anche dallo stato in cui versa attualmente il tronco rimasto, parlano di un incendio che avrebbe coinvolto anche un secchione e un’auto. L’incendio aveva intaccato il tronco alla sua base, i segni sono ancora evidenti su ciò che rimane dell’albero. A rivelarlo è la stessa persona che ieri è intervenuta per prima per aiutare la signora. Matteo Fabbri, proprietario del “Caffe di Donna Olimpia”, che si trova proprio di fronte all’albero caduto stava servendo ai tavoli: “Ho sentito un forte botto - racconta - ma soprattutto un forte spostamento d’aria. Ero di spalle poi mi sono girato e ho visto l’albero e il figlio della signora che urlava. Quando sono arrivato da lei l’ho vista schiacciata dal pezzo di albero caduto. Era come seduta su stessa, uno spettacolo agghiacciante. Il sangue era ovunque, come fosse esplosa. Per alzare l’albero di ci sono volute circa 50 persone, era pesantissimo. Appena alzato il tronco ho sentito come un respiro profondo ma la signora era già morta. E’ stato inquietante. E pensare che questo albero due anni fa era andato a fuoco, c’erano ancora i segni visibili sulla base del tronco. Io mi chiedo - aggiunge poi Matteo - ma come è possibile che non gli sia venuto in mente di abbatterlo. Sarà pure una coincidenza ma certo il dubbio viene no?”