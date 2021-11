Rifiuti, sciopero netturbini (anche) a Roma: cumuli in strada da Montesacro al Centro. Il videoracconto

Giornata difficile per la raccolta dei rifiuti a Roma. Oggi, lunedì 8 novembre, è in atto uno sciopero nazionale nei servizi ambientali per rivendicare il rinnovo del contratto con presìdi organizzati dai sindacati in cento piazze italiane. Tra le realtà - pubbliche e private - interessate c'è anche Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Lo stop dei netturbini ha creato diversi disservizi: da Montesacro al Centro, cumuli di immondizia accatastati accanto ai cassonetti. Le immagini.

(Videoservizio di Francesco Toiati)