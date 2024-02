Re Carlo, la malattia mette in moto il protocollo per la morte (come quello della Regina Elisabetta): cosa prevede

Con l'annuncio della malattia di Re Carlo III, in Inghilterra già si parla di un nuovo periodo di transizione, con l'attenzione degli appassionati di royal family che si sposta sulle similitudini tra l'Operazione London Bridge, pianificata per la morte della Regina Elisabetta, e la nuova operazione pronta per affrontare eventuali cambiamenti nel regno di Carlo III. A darci qualche indizio a riguardo potrebbe risiedere nel protocollo del cambio della guardia a Buckingham Palace: qualsiasi interruzione potrebbe rappresentare come un segnale significativo sulle condizioni di salute del sovrano. Andiamo a scoprire perché. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB