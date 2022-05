Futuro Ue, von der Leyen: «Cambiare i trattati per riformare l'Europa»

«Voglio essere chiara che sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l'Ue per farla funzionare meglio. Il punto è che ci avete detto dove volete che questa Europa vada. E ora tocca a noi noi prendere la via più diretta per arrivarci. Usando tutti i limiti di ciò che possiamo fare all'interno e, sì, cambiando i trattati dove è necessario». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla cerimonia conclusiva dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Futuro Ue, von der Leyen ricorda Sassoli: «Ci manca molto, ho un posto speciale per lui nel mio cuore»