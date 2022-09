Toti sbarca su TikTok e mostra suo ufficio: «Importante parlare a giovani, ma non mi vedrete ballare»

«Un modo simbolico per aprire le porte ai giovani che frequentano questo social. Un social a cui tengo particolarmente tanto che Regione Liguria è stata la prima in Italia ad aprire il canale dandolo in gestione proprio a una redazione di giovanissimi con ottimi risultati. Credo sia importante parlare ai più giovani, usando il loro linguaggio ed è per questo che sono qui. Ma tranquillizzo subito tutti: non mi vedrete ballare». Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel suo primo video diffuso su Tiktok.

Giovanni Toti/ TikTok

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it