Regionali Abruzzo: giornata di silenzio elettorale, domenica si vota

Si è chiusa senza leader la campagna elettorale delle Regionali Abruzzo , che arrivano a due settimane dal voto in Sardegna che ha visto la vittoria di Alessandra Todde del centrosinistra. Ieri gli ultimi comizi dei due candidati governatori, quello uscente del centrodestra Marco Marsilio e Luciano D'Amico sostenuto da Pd, 5 Stelle, Azione e gli altri partiti di sinistra. Oggi giornata di silenzio elettorale in vista del voto di domani. Seggi aperti dalle 7 alle 23, subito dopo al via lo spoglio delle schede. Non è consentito il voto disgiunto: sarà considerata nulla la scheda con il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate. (Lapresse)