Meloni: «Ho chiesto il deferimento di Pozzolo ai probiviri FdI»

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Non conosco la dinamica" dei fatti, "vedremo, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e non lo è stato chi detiene quell'arma e figuriamoci per un parlamentare, figuriamo se parlamentare di FdI, per questo ho chiesto sul piano politico che venga deferito ai probiviri di Fratelli d'Italia e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa in merito alla vicenda del parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo e lo sparo nella notte di capodanno con il ferimento di Luca Campana, un elettricista. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev