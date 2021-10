(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2021 "Impegno della Lega per difendere le pensioni. Sicuramente un ritorno alla Legge Fornero oppure scaloni dal primo gennaio dopo il Covid non sono la soluzione migliore. Siamo a lavoro per trovare una soluzione equilibrata" così il segretario della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro con i parlamentari della Lega a Roma. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev