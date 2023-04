"Era una speranza per la pallavolo italiana. E difficile parlare di speranza in questo momento. Credo che sia meglio il silenzio di fronte alla tragedia di una ragazza di 18 anni che non c'è più e questa assenza credo che ci debba interrogare", le parole del deputato Berruto del Pd sulla morte della pallavolista Julia Ituma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev