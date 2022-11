Meloni: «Soddisfatta della Manovra finanziaria, non è un lavoro ragionieristico ma c’è visione politica»

«Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con questa Manovra finanziaria. Abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita ad un lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche e la presentiamo dopo un mese dal giuramento e ricalca e racconta una visione politica. Contenta di come abbiamo fatto questo lavoro». Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it