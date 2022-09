Mediterraneo Orientale, Di Maio: «Solidarietà a Cipro e Grecia ma serve ridurre tensioni"»

«Abbiamo detto più volte che mostriamo tutta la nostra solidarietà a Cipro e alla Grecia ma allo stesso tempo condividiamo con la Spagna l'idea che sia fondamentale sostenere il tentativo dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell per ridurre le tensioni e avviare un dialogo tra le parti». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in prefettura a Milano insieme all'omologa spagnola Arancha Gonzalez Laya a proposito della situazione nel Mediterraneo Orientale, per la quale Di Maio si è detto "preoccupato". «Siamo fortemente convinti che sullo sfruttamento delle risorse energetiche vadano cercate soluzioni 'win-win', premessa per creare nell'area condizioni di stabilità», ha aggiunto Di Maio. (LaPresse)